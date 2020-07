TV: JUST NU: Mchitarjan ger Roma ledningen mot Inter

Foto: C More.

Inter reser till Rom för att säkra greppet om andraplatsen, då Atalanta bara fick med sig 1-1 mot Verona under lördagen. Just nu ligger både Inter och Atalanta på 71 poäng, men Inter har en match mindre spelad. Roma, å andra sidan, siktar på att säkra femteplatsen då Milan flåsar de i nacken en poäng bakom.

Roma var nära att få en drömöppning efter tio minuter. Inter-målvakten Samir Handanovic kom ut fel på Lorenzo Pellegrinis hörna, som letade sig fram till Gianluca Mancini vid bortre stolpen - men Mancini nickade precis utanför.

Istället gjorde Inter 1-0 på hörna fem minuter senare. Inter-mittbacken Stefan de Vrij nådde högst på en hörna från höger och nickade in 1-0 bakom Pau Lopez i Roma-målet.

På tilläggstid till den första halvleken kvitterade Roma. Efter att ha vunnit bollen vid mittplan kontrade Roma snabbt. Till slut nådde bollen Edin Dzeko som friställde Leonardo Spinazzola, som kyligt placerade in 1-1 via de Vrij.

Tio minuter in i den andra halvleken gav Henrich Mchitarjan Roma ledningen. Efter att själv ha drivit bollen från egen planhalva in i Inters straffområde, där han kombinerade med Edin Dzeko för att sedan från nära håll dunka in 2-1 bakom Handanovic.

Startelvor:

Roma: Pau Lopez - Mancini, Ibanez, Kolarov - Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola - Mkhitaryan, Pellegrini - Dzeko.

Inter: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Brozovic - Lautaro Martinez, Alexis Sanchez.

Mötet mellan Roma och Inter sänds på C More Live och cmore.se.