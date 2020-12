TV: JUST NU: Milan reducerar snabbt efter Parmas 2-0-mål

Milan tog emot Parma utan Zlatan Ibrahimovic, som ännu inte är tillbaka från skada.

Det var Parma som tog ledningen i matchen. Gervinho har show på kanten och hittade in med bollen till Hernani som dunkade in 1-0 för Parma.

Drygt elva minuter senare skulle Milan sätta en 1-1-boll i när, men efter en VAR-koll dömdes målet bort och 1-0 Parma stod sig. Efter det tryckte Milan på, men kunde inte hitta en kvittering innan paus - trots tre (!) ramträffar.

I den 56:e minuten hittade Parma ut på kanten, och Hernani hittade in till Jasmin Kurtic som nickade in 2-0 för Parma. Minuter senare skulle Milan sätta en viktig snabb reducering. Hakan Calhanoglu skickade in en hörna som Theo Hernandez nickade in.

ANNONS

Startelvor:

Milan: Donnarumma - Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez - Kessie, Bennacer - Castillejo, Calhanoglu, Diaz - Rebic

Parma: Sepe - Iacoponi, Osorio, Alves, Gagliolo - Brugman, Hernani, Kurtic - Karamoh, Cornelius, Gervinho