TV: JUST NU: Milan tappar ledning - hamnar i underläge

Milan ligger på samma poäng som Napoli i tabelltoppen, men med sämre målskillnad. Under söndagen tog Milano emot Sassuolo hemma på San Siro.

Då startade Zlatan Ibrahimovic på topp för hemmalaget, efter att ha sett ut att ha fått ont i slutet av onsdagens Champions League-match. Olivier Giroud var däremot skadad och utanför truppen.

Milan tog ledningen i den 21:a minuten efter en kort vänsterhörna där Theo Hernandez slog in bollen till Alessio Romagnoli som nickade in 1-0 på första stolpen. Glädjen blev dock kortvarig - bara tre minuter senare var det kvitterat efter ett riktigt klassavslut från Sassuolo-anfallaren Gianluca Scamacca.

Gästerna hann också med att att fullborda vändningen innan första halvlek var slut. Scamacca sköt då bollen via Milan-backen Simon Kjær in i mål till 1-2, vilket också var resultatet i halvtid.

Startelvor:

Milan: Maignan - Florenzi, Kjaer, Romagnoli, Hernandez - Bennacer, Bakayoko - Saelemaekers, Diaz, Leao - Ibrahimovic.

Sassuolo: Consigli - Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos - Frattesi, Lopez, Henrique - Berardi, Scamacca, Raspadori.

Matchen sänds på C More Fotboll och streamas på C More med start 15.00.