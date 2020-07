TV: JUST NU: Milans rivstart - Rebic smäller in 4-1

Zlatan Ibrahimovics AC Milan jagar en Europa-plats. Senast tog laget tre viktiga poäng när Parma besegrades med 3-1 och under lördagen väntar Bologna hemma på Giuseppe Meazza. När startelvorna blev officiella stod det klart att Ibrahimovic gör sin femte raka start för "Rossoneri".

Det skulle inte dröja länge innan Milan hade spräckt nollan. Efter flera heta chanser kom till slut Theo Hernandez på vänsterkanten och kunde spela in bollen. Zlatan hoppade elegant över bollen innan Saelemaekers placerade in bollen bakom Skorupski i Bologna-målet. Bara kvarten senare kom även 2-0. Bolognas målvakt Skorupski stod för en redig groda när han skulle rensa bollen. Mindre lyckat då den hamnade i gapet på Calhanoglu som kunde skjuta in 2-0. Men Bologna skulle hitta fram till en reducering.

I den sista minuten av första halvlek avlossade gästernas Takehiro Tomiyasu ett superskott som letade sig upp i krysset - stenhårt. Någon minut senare valde domaren att blåsa för halvtid.

Milan och Ismaël Bennacer skulle rivstarta den andra halvleken. I den 49:e matchminuten kunde han springa rakt in i Bolognas straffområde innan han enkelt placerade in 3-1. 22-åringens första mål i Milan-tröjan. Och hemmalaget var inte klara där.

Bara någon minut senare dunkade Ante Rebić in 4-1 efter en fin instickare från Ibrahimovic.

Startelvor:

AC Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez - Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Calhanoglu - Rebic, Ibrahimovic.



Bologna: Skorupski - Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks - Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone - Santande.

