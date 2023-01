TV: JUST NU: Kvitterat i Neapel - El Shaarawy slår till för Roma

Under söndagskvällen är det dags för 'Derby del Sole'. Napoli mot Roma.

Efter Milans förlust och Lazios poängtapp tidigare under söndagen har Napoli återigen chansen att rycka ytterligare i toppen.

Det var heller inga överraskningar i Spallettis elva. Stjärnduon Victor Osimhen och Chvitja Kvaratschelia startade båda.

I Roma förpassas svenske Benjamin Tahirovic till bänken och Mourinho har dessutom en glödhet duo han med. Paulo Dybala och Tammy Abraham startar längst fram för Roma.

Väl igång på Diego Armando Maradona-stadion skulle Napoli få en drömstart och det var återigen ett samarbete mellan Victor Osimhen och Chvitja Kvaratschelia. Den sistnämnde chippade in bollen till Osimhen och sen var det uppvisning från forwarden.

Mottagning på bröstet, en till touch med låret och sen small det upp i nättaket och Napolis drömstart var ett faktum.

- Titta på det där målet, utbrast C Mores kommentator Christoffer Svanemar.

C Mores expert, Astrit Ajdarevic häpnade över målet allt eftersom repriserna rullade.

- Vad är det för mål han gör? Vad är det för duo? Det är ett monster Osimhen, säger han.

Det var Victor Osimhens 14:e mål i Serie A den här säsongen.

Efter 45 minuter var Osimhens mål skillnaden på tavlan men programledare i C More, Gusten Dahlin tog hjälp av en kniv-jämförelse för att peka på fler skillnader mellan lagen.

- Napoli är som en schweizisk fickkniv, det finns hur många olika lösningar som helst. I Roma är det Dybala som en morakniv, det är en fin kniv det med men den är ganska enkel att ta hand om.

I den andra halvleken växte dock gästerna in i matchen och med kvarten kvar att spela dök Stephan El Shaarawy upp på bortre stolpen och satte dit 1-1.

Startelvor:

Napoli: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae, Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Lozano, Osimhen, Kvaratschelia

Roma: Patricio - Spinazzola, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski - Cristante, Matic - Dybala, Pellegrini - Abraham.

