TV: JUST NU: Olsen får kapitulera direkt - Lazio i ledning

Den svenske landslagsmålvakten Robin Olsen tvingades kapitulera omgående i lördagens derby mot Lazio. Felipe Caicedo rann igenom Roma-försvaret och vinklade bollen förbi en utrusande Olsen. Därefter rullade han in bollen i det öppna målet.

.@FelipaoCaicedo strolls through the @OfficialASRoma defence and @OfficialSSLazio are ahead just after ten minutes!



Watch the game live now on Strive https://t.co/uoTcQuail6 #LiveOnStrive #LazioRoma pic.twitter.com/rHWiQh72NB