TV: JUST NU: Piatek stöter in 1-0 för Milan mot Roma

Roma är ute efter revansch efter 7-1-förnedringen mot Fiorentina i cupen senast. Under söndagskvällen tar man emot Milan, som är en poäng före i tabellen på den sista Champions League-platsen. Hos gästerna gjorde nyförvärvet Krzysztof Piatek sin första ligastart för klubben.

Efter en avvaktande start på matchen skulle Milan ta ledningen efter 25 minuter. Lucas Paqueta stod för ett fint förarbete och slog in bollen till hete Piatek som stötte in 1-0. Robin Olsen var på bollen men lyckades inte styra undan. Målet var polackens tredje för klubben, i den tredje matchen.

Lagens startelvor:

Roma: Olsen - Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov - De Rossi, Pellegrini - Schick, Zaniolo, Florenzi - Dzeko.

Milan: Donnarumma - Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez - Kessie, Bakayoko, Paqueta - Suso, Piatek, Calhanoglu.

