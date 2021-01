TV: JUST NU: Ronaldo bakom nytt mål för Juventus

I Juventus får Dejan Kulusevski inleda matchen på bänken.

I den sjätte minuten hade Juventus en bra chans att ta ledningen när Aaron Ramsey avslutade ett inlägg från nära håll i straffområdet, men Juan Muso i Udineses mål kunde rädda.

I minut 10 hade Udinese sedan en boll i mål, men målet dömdes efter VAR-granskning då bollen tog på en Udinese-spelares arm i anfallet som ledde fram till målet.

Istället var det Juventus som skulle göra matchens första mål. På passning från Ramsey tog sig Cristiano Ronaldo in i straffområdet och pangade in 1-0 distinkt, portugisens 13:e mål i ligan för säsongen. Målet gör också att han på nytt går om Romelu Lukaku och ensam toppar Serie A:s skytteliga.

I upptakten av den andra halvleken spelade Ronaldo sedan fram Federico Chiesa med en fin genomskärare, där 23-åringen fri med målvakten kunde sätta 2-0.

Bara minuterna senare hade Aaron Ramsey en boll i mål, men målet dömdes bort på grund av att bollen tagit på walesarens arm i samband med situationen.

Lagens startelvor:

Juventus: Szczesny - Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro - Chiesa, McKennie, Betancur, Ramsey - Dybala, Ronaldo.

Udinese: Musso - Bonifazi, De Maio, Samir - Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar - Lasagna, Pussetto.



Du ser matchen mellan Juventus och Udinese på C More Fotboll och på cmore.se.