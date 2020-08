TV: JUST NU: Svanberg med första målet i Serie A - ger Bologna ledningen

Foto: C More

Under Bologna-äventyret har det blivit en hel del speltid, inte minst under nuvarande tränaren Sinisa Mihajlovic. Under sina två säsonger i Italien hade svensken gjort tre assist, men det hade ännu inte blivit något mål - förrän Bologna tog sig an Torino under onsdagskvällen.

Efter inlägg från högerkanten rensade Torino-försvaret. Men Roberto Soriano hann först på andra bollen som han glidtacklade fram till svenske Mattias Svanberg - som hårt sköt in 1-0 bakom Torino-målvakten Antonio Rosati.