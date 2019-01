TV: Juventus avfärdade jumbon enkelt - trots Ronaldos straffmiss

Den suveräne Serie A-ledaren Juventus hade 45 poäng ner till jumbon Chievo inför lagens möte under måndagskvällen. Det avståndet skulle öka ytterligare när Juve tog sin 18:e seger på 20 matcher.

Juve tog ledningen i den 13:e minuten när Douglas Costa lossade ett kanonskott som gick in i det bortre hörnet. Det var brassens första mål för säsongen.

Precis före paus utökade Juve genom Emre Can, som avslutade med en iskall bredsida i straffområdet. Det var tyskens första mål för klubben.

I inledningen av den andra halvleken fick hemmalaget chansen att utöka från straffpunkten. Cristiano Ronaldo klev fram, men fick se 39-årige Stefano Sorrentino stå för en utmärkt räddning.

3-0 kom istället drygt fem minuter från slutet när Daniele Rugani nickade in en frispark.

Segern befäster Juventus serieledning. Tvåan Napoli är nio poäng bakom.

