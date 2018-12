TV: Juventus förlängde segersviten mot Roma - trots storspel från Robin Olsen

Juventus leder den italienske ligan komfortabelt och har imponerat under säsongen. Roma å sin sida har haltat och låg inför mötet med Turinlaget i mitten av Serie A.

Redan från start tog Juventus tag i taktpinnen och man var nära att ta ledningen efter blott ett par minuter. Alex Sandro tog emot bollen i straffområdet och avslutade från nära håll. Men den svenske landslagsmålvakten Robin Olsen var med på noterna och stod för en riktigt svettig räddning.

Därefter fortsatte Juventus dominera tillställningen och det gav också utdelning. Efter 35 minuter skickade Mattia Sciglio in bollen i straffområdet till en framrusande Mario Mandzukic. Kroaten nådde högst på inlägget och överlistade Robin Olsen med en nick från nära håll.

1-0 var ställningen i halvtid, men Juventus slog inte av på takten. Turinlaget fortsatte att trycka på och hade flertalet möjligheter att utöka sin ledning. Men Robin Olsen stod då för flera jätteräddningar och han höll i princip Roma kvar i matchen. Efter dryga kvarten in i matchens andra akt räddade han på något sätt först en nick signerad Cristiano Ronaldo. Samme Ronaldo hade därefter ytterligare en chans att överlista Olsen, men även den gången motade svensken storstjärnans försök.

- Cristiano Ronaldo hade flera chanser i dag, men han råkade stöta på en målvakt som stod för en fantastisk prestation. Han (Ronaldo) kan komma att vilas i nästa match, säger Juventus-tränaren Massimiliano Allegri till DAZN, enligt Football Italia.

Trots Olsens storspel räckte det inte för Roma. Den italienske huvudstadsklubben försökte forcera i slutet och Bryan Cristante hade en giftig nick i slutet - men det avslutet parerade Wojciech Szczesny i Juventus-målet. Närmare än så kom i Roma och därmed tog Juventus sin 15:e raka ligaseger.

Turilaget leder nu ligan på 49 poäng efter 17 spelade omgångar. Roma placerar sig på tiondeplats med 24 poäng på lika många ligamatcher som Juventus spelat.

Startelvor:

Juventus: Szczesny - De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala - Mandzukic, Ronaldo

Roma: Olsen - Santon, Manolas, Fazio, Kolarov - Cristante, Nzonzi - Under, Zaniolo, Florenzi - Schick

And Robin Olsen is the hero again! 🧤🧤



No goal for @Cristiano so far! 👀



See if he finds the net #LiveOnStrive pic.twitter.com/BBd8r80fqT