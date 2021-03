TV: Juventus närmar sig Inter - Ronaldo målskytt igen

Juventus kryssade i lördags mot Hellas Verona (1-1) och jagade under tisdagskvällen tre poäng mot Spezia hemma i Serie A. Inledningsvis hade Juventus det lite tufft med att skapa målchanser, men i slutändan vann Turin-laget enkelt.

Efter en mållös första halvlek fick Juventus utdelning efter ett dubbelbyte i den 61:a minuten. Då kom nämligen både Federico Bernardeschi och Alvaro Morata in, och en minut senare spelade Bernardeschi fram Morata till 1-0.

Juventus fick sedan mersmak och utökade i den 71:a minuten till 2-0 genom Federico Chiesa, som sedan blev utbytt. I slutminuterna spikade sedan Cristiano Ronaldo slutresultatet till 3-0 med sitt 20:e ligamål den här säsongen. Portugisen har därmed nu gjort minst 20 ligamål tolv säsonger i följd.

- Det viktigaste är att vi tog tre poäng. Nu är vi tillbaka på vinnarspåret. Det är många matcher kvar att spela och vi måste fokusera på nästa match och poängen som vi kan ta framöver, säger Morata enligt Football-Italia.

Dejan Kulusevski spelade från start och fick 88 minuter på planen, men låg inte bakom något mål den här kvällen. Svensken var däremot inblandad i flera fina anfall och fick även ett mål bortdömt i andra halvan av matchen.

Juventus är på tredje plats i ligan med sju poäng upp till Inter i serieledning i Serie A.

Startelvor:

Juventus: Szczesny - Danilo, Demiral, Frabotta, Sandro - Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie - Kulusevski, Ronaldo.

Spezia: Provedel - Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza - Estevez, Sena, Maggiore - Gyasi, Nzola, Farias.

💪 - Cristiano Ronaldo reaches 20 league goals for the 12th successive season.

Not since his final campaign at Manchester United (18 in the 2008/09 PL) has Ronaldo failed to reach 20 league goals in a season. #JuveSpezia