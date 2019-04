TV: Juventus vände mot Fiorentina – bärgade åttonde raka ligatiteln

Juventus toppade inför kvällens möte med Fiorentina den italienska högstaligan med 17 poäng ner till tvåan Napoli i Serie A. Sex matcher återstod av säsongen och om det blev seger i kväll för Turinklubben, så skulle laget med all säkerhet få fira åttonde raka ligatiteln i Serie A. Men till en början såg det inte särskilt bra ut.

Juventus, som i veckan blev utslaget av Ajax i Champions League, var under stora delar av första halvlek rejält tillbakatryckt. Redan i den sjätte minuten tog Fiorentina ledningen i matchen genom Nikola Milenkovic och därefter var Federico Chiesa, som spekuleras vara aktuell för en flytt till just Juventus, het framför mål. Men trots det kvitterade Turinlaget i den 37:e minuten, då Alex Sandro dök upp vid den första stolpen och nickade in bollen i mål.

Fiorentina hade fler chanser för ett nytt ledningsmål före halvtid, men i stället var det åter Juventus som fick fira i andra halvlek efter självmål av German Pezzella till 2-1. Fiorentina-backen styrde in ett inspel av Cristiano Ronaldo i straffområdet i mål - och Juventus vändning var fullbordad.

Juventus var lite av ett nytt lag i andra halvlek och tryckte, även efter ledningsmålet, på mot mål för att slå i spiken i kistan och avgöra matchen. Fler mål blev det däremot inte, men än dock firande för Juventus.

Juventus vann matchen med 2-1 och bärgade därmed åttonde raka ligatiteln i Serie A, då Napoli nu har ointagliga 20 poäng upp till Juventus med sex matcher kvar av säsongen. Det innebar även att Juventus slog rekord som det enda laget i Europas fem bästa ligor att vinna den inhemska ligan åtta säsonger i följd. Tidigare delade Juventus rekordet med Lyon med sju ligatitlar i följd. Juventus har nu 35 ligatitlar i Italien.

- Jag tycker att det var en väldigt bra första säsong och jag anpassade mig bra. Vi vann Scudetton och den italienska supercupen, vilket inte är lätt att uppnå, säger Cristiano Ronaldo till Sky Sport Italia enligt Football-Italia.

- Det har varit ett år med framgång - vi är glada. Du kan inte alltid vinna (mot Ajax i Champions League). Vi kände att vi kunde göra mer och ville vinna, men bara ett lag kan vinna Champions League. Vi vänder blad till nästa år. Alla fans vill vinna och det vill vi också. Det är en viktig titel, men det är svårt att komma långt i den turneringen. Det är en positiv grupp och jag tycker att vi har gjort en bra säsong, fortsätter han.

Startelvor:

Juventus: Szczesny - Cancelo, Bonucci, Rugani, Sandro - Can, Pjanic, Matuidi - Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi.

Fiorentina: Lafont - Milenkovic, Ceccherini, Pezzella, Hancko - Benassi, Veretout, Dabo - Mirallas, Simeone, Chiesa.

