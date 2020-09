TV: Kallades mästare av Pirlo - Kulusevski: "Att få sådana ord av honom är otroligt stort"

Juventus ställs i kväll borta mot Roma i Serie A och där väntas Dejan Kulusevski på nytt få chansen från start. Det gick ju – minst sagt – bra senast då svensken gjorde mål i debuten och där han även låg bakom hörnan som innebar 2-0.

- Jag var inte så nervös innan, men det var otroligt skönt när den gick in. Det var mitt första skott i Juventus – att det blev mål direkt var en fantastisk start, säger Kulusevski till C More.

Vad Cristiano Ronaldo sa till svensken efter matchen?

- Han var otroligt glad för min skull. Efter matchen pratade vi, vi kommer bra överens. Det var kul att spela med honom, det var första riktiga matchen. Han sa hela tiden att vi skulle göra fler mål. Efter 1-0, "vi måste göra fler", efter 2-0, "vi måste göra fler". Jag bara: "Lugn det kommer".

Efter matchen sa även Juves tränare, Andrea Pirlo, följande om svensken:

- Kulusevski är inte en 20-åring i huvudet, han är redan en mästare i det han ger, det visade han redan i första matchen.

Stora ord, menar Kulusevski:

- Att få sådana ord av honom är otroligt stort, man blir stolt över sig själv. När jag var liten trodde jag inte att en person som honom skulle säga något sådant om mig. Jag blir otroligt varm och det visar bara vilken stor människa han är.

Mötet mellan Roma och Juventus börjar 20.45