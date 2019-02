TV: Kulusevski fick nytt inhopp - men Atalanta föll mot Milan

Atalantas svenske mittfältstalang Dejan Kulusevski, 18, gjorde i slutet av januari debut i Serie A med ett inhopp i lagets 5-0-seger mot Frosinone. I kväll var det dags igen, men den här gången mot tuffare motstånd - AC Milan.

Till en början fick dock talangen följa händelserna från avbytarbänken. Atalantas Remo Freuler gav i den 33:e minuten laget ledningen, medan Milan-skyttekungen Krzysztof Piatek strax före halvtid utjämnade med en volleyträff till 1-1 och Hakan Calhanoglu sköt 2-1 från distans under inledningen av andra halvlek.

Sedan fick Kulusevski i den 59:e minuten beträda planen. Det blev dock ett tufft inhopp, då Piatek två minuter senare blev tvåmålsskytt till 3-1, vilket också blev slutresultatet.

Kulusevski är därmed noterad för två ligamatcher i år, men troligtvis mest besviken över att Atalanta föll mot Milan och fortsatt är placerat på sjundeplats i ligatabellen. Milan är i sin tur fortsatt fyra i Serie A.

