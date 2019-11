TV: Kulusevski med drömmål i oavgjort svenskmöte

Foto: C More.

Dejan Kulusevski stod för ett drömmål mot Bologna. Det räckte "bara" till kryss efter kvittering på stopptid. - Det är ett klassmål, säger C Mores kommentator Jesper Hussfelt.

Bolognas Mattias Svanberg mot Parmas Riccardo Gagliolo och Dejan Kulusevski. Under söndagen utspelades ett svenskmöte i italienska högstaligan Serie A som i stutländan blev oavgjort efter kvittering på övertid, men där Kulusevski imponerade mest.

Parma-talangen var redan efter fem minuter nära att ge sitt lag ledningen. Kulusevski kom fri framför mål efter en frisparksvariant, men sköt på en täckande försvarsspelare och fick i stället lite senare revansch.

19-åringen placerade i 17:e minuten, från en position utanför straffområdet, läckert in bollen i mål till 1-0. Talangen blev därmed noterad för tre mål och fem assist på 13 ligamatcher den här säsongen.

- Vilken träff. Han bara placerar in den i bortre. Han har full koll på målvakten Skorupski och med den där känsliga vänstern som han har bänder han bara in den i bortre gaveln. Det är ett klassmål av Dejan Kulusevski, säger C Mores kommentator Jesper Hussfelt i sändningen.

Men Bologna kom igen och kvitterade lite överraskande strax före halvtid, då Rodrigo Palacio skarvade in en hörna i mål till 1-1. Därefter var Kulusevski nära igen med ett skott i stolpen och fick i stället fira lite senare, då backen Simone Iacoponi gav Parma ledningen igen till 2-1, vilket också såg ut att bli slutresultatet.

Bologna ville dock annorlunda och med matchens sista spark satte Blerim Dzemaili bollen i mål med ett volleyskott till 2-2 efter hörna.

Kulusevski och Gagliolo gjorde 90 minuter på planen, medan Svanberg blev utbytt efter 65 minuters spel. Parma är nu på åttondeplats, medan Bologna är på 15:e-plats i Serie A.

Startelvor:

Bologna: Skorupski - Mbaye, Tomiyasu, Denswil, Krejci - Svanberg, Medel, Dzemaili - Orsolini, Palacio, Sansone.

Parma: Sepe - Iacoponi, Alves, Dermaku - Darmian, Kucka, Scozzarella, Barilla, Gagliolo - Kulusevski, Sprocati.