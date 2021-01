TV: Kulusevski stor segerorganisatör för Juventus - klart för semi i cupen

Dejan Kulusevski har fått gott om speltid på senare tid och i onsdagens kvartsfinal mot Spal i Coppa Italia fanns svensken åter igen med från start för sitt Juventus. Svensken bildade anfallspar med Alvaro Morata – och var företagsam.

Juventus tog ledningen tidigt genom Alvaro Morata på straff och i den 33:e minuten skulle Kulusevski kliva in i poängprotokollet. 20-åringen tog sig in i straffområdet och efter att ha fintat ner en Spal-spelare på marken passade han bollen snett inåt bakåt till Gianluca Frabotta, som inte gjort något misstag när han placerade in 2-0 för Juventus.

Kulusevski fortsätta att producera offensivt och med drygt tio minuter kvar skulle han utöka till 3-0 för Juve. Federico Chiesa serverade Kulusevski i djupled och fri med Spals målvakt gjorde svensken inget misstag när han rullade in 3-0.

På tilläggstid kunde sedan Chiesa placera in slutresultatet 4-0 för Juventus sedan han rundat Spals målvakt.

Efter matchen fick Kulusevski beröm för sin mångsidighet.

- Kulusevski kan spela på många olika positioner. Jag frågade honom i dag om att spela anfallare för att fylla en lucka där, men han kan spela överallt. Det är tråkigt att han är avstängd mot Sampdoria, men då får han tid att återhämta sig för nästa match, säger Juventus tränare Andrea Pirlo enligt Football-Italia.

Lagens startelvor:

Juventus: Buffon - Demiral, De Ligt, Dragusin, Frabotta - Bernardeschi, Rabiot, Fagioli, Ramsey - Kulusevski, Morata

Spal: Berisha - Ranieri, Vicari, Okoli - Dickmann, Esposito, Missiroli, Sernicola; Brignola, Seck – Floccari