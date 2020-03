TV: Kulusevskis Parma först stoppat i spelargången - nu spelas matchen ändå

Italien har drabbats allvarligt av coronaviruset. På söndagen kom rapporter om att den italienska regionen Lombardiet och flera storstäder, däribland Milano, sätts i karantän med anledning av viruset. Över 15 miljoner människor bor i de områdena. På lördagen hade 5 880 personer smittats i landet, samtidigt som minst 223 personer dött till följd av viruset.

Men än dock var planen att det under söndagen skulle spelas matcher i Serie A inför tomma läktare, däribland mellan Dejan Kulusevskis och Riccardo Gagliolos Parma och Spal och mellan Zlatan Ibrahimovics Milan och Genoa.

När Kulusevski, Gagliolo och övriga spelare var på väg ut på planen i den tidiga matchen kom dock besked om att den skjuts upp en halvtimme och därmed fick de gå in i omklädningsrummet igen. Detta med anledning av ett nytt besked från regeringen.

Italiens idrottsminister Vincenzo Spadafora uttalade sig under söndagen om att han stöttar det italienska spelarfackets ordförande Damiano Tommasis åsikt om att stoppa alla matcher. Därmed kan nu Parma-Spal, samt övriga matcher under söndagen skjutas upp.

- Jag delar Damiano Tommasis åsikt och jag förenar mig med hans uppmaning om att skjuta upp ligan, säger Spadafora enligt Football-Italia och fortsätter:

- Det är just nu meningslöst. Medan vi ber våra medborgare om enorma uppoffringar för att förhindra spridningen av smittan riskerar vi spelarnas, domarnas, tränarnas, supportrarnas hälsa, som säkert också samlas för att se matcher bara för att skydda intressen som kretsar kring idrotten.

Men nu ger Parma än dock besked om att matchen planeras spelas klockan 13.45.

