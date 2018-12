TV: Lautaro Martinez stor matchhjälte i toppmötet - avgjorde i 92:a minuten

Tvåan Napoli drabbade i kväll samman med trean Inter. Inter inledde absolut starkast och faktum är att laget var nära att ta ledningen redan från den första minuten. När domaren blåste för matchstart skickade Mauro Icardi i väg bollen från mittplan och bollen gick mot mål och var nästan på väg in. Men Napoli-målvakten Alex Meret var med på noterna och bollen tog i ribban. Kort därefter hade Inter ytterligare, då Matteo Politano testade avslut. 25.åringen fick dock till sin besvikelse se bollen gå över ribban.

Innan den första halvleken var färdigspelad hade Mauro Icardi ytterligare ett fint läge. Argentinaren testade avslut från relativt nära håll, men Meret var på noterna och parerade. Bollen var dock på väg in i mål, men Kalidou Koulibaly hann i sista sekund rensa undan bollen på mållinjen.

I matchens första akt hade Inter en boll i mål, då Perisic nätat bakom Meret. Men efter videogranskning stod det klart att kroaten befunnit sig offside.

I den andra halvleken hade Jose Callejon ett hyggligt läge att sätta dit ledningsmålet med hårt avslut. Men Samir Handanovic i Inter-målet sträckte ut och räddade.

Med tio minuter kvar fick Inter fördel, då Kalidou Koulibaly hade tagit sin andra varning och blivit utvisad. Milanolaget, och närmare bestämt Mauro Icardi, hade också möjlighet att sätta dit 1-0 på en hörna, men även den gången räddade Meret.

I det absoluta slutet hade Napoli en trippelchans, men då dubbelräddade Samir Handanovic och Kwadwo Asmoah räddade på mållinjen.

Inter fick dock sista ordet. I den 92:a minuten skickade Keita Baldé in bollen i straffområdet och Mauro Icardi hoppade över bollen. Bollen damp ned hos Lautaro Martinez som trckte till på ett tillsag och satte dit g 1-0, vilket blev matchens enda mål. Efter målet uppstod tumult och till följd av det blev Napolis Lorenzo Insigne utvisad.

Efter matchen var Intertränaren Luciano Spalletti nöjd.

- Jag såg ett starkt Inter ikväll från början till slutet. På vissa sätt förtjänade vi segern eftersom vi pressade på, säger Spaletti till Sky Sports Italia, enligt Football Italia.

Han var också till freds med matchhjälten.

- Lautaro gjorde det han måste göra. Han kunde ha presterat bättre tidigare, men nu tog han chansen när han fick hoppa in.

Resultatet innebär att Inter närmar sig Napoli i tabellen och nu skiljer det fem poäng mellan lagen - Napoli har 41 poäng och Inter 36. Juventus leder serien på 50 poäng.

Startelva:

Inter: Handanovic - D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah - Valero, Brozovic, Mario - Politano, Icardi, Perisic

Napoli: Meret - Callejon, Albiol, Koulibaly, Mario Rui - Zielinski, Allan, Hamsik, Ruiz - Insigne, Milik

