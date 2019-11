TV: Lazio slog Milan på San Siro - för första gången sedan 1989

Milan tog emot Lazio på San Siro under söndagskvällen - med ett urstarkt facit i ryggen. Inte sedan 1989 hade huvudstadslaget lämnat Milano med en vinst. Det skulle det bli ändring på.

Serie A:s skyttekung Ciro Immobile skickade in sitt 13:e mål för säsongen när han nickade in 1-0 i den 25:e minuten. Kort därefter kom Milan tillbaka efter att Krzysztof Piątek på volley styrt bollen via Bastos och in i mål.

Men det skulle alltså bli en efterlängtad seger för Lazio på San Siro. Joaquin Correa friställdes och avslutade stenhårt fram till 2-1 i den 83:e minuten.

Segern tog Lazio upp på en fjärdeplats i Serie A. Milan är elva i tabellen.