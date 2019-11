TV: Lukaku hjälte för Inter med dubbla mål i sen vändning

Inter var pressat i toppstriden under lördagskvällen, men lyckades trots allt lösa en seger borta mot Bologna.

Hemmalaget tog ledningen en kvart in i andra halvlek. Mattias Svanberg stod för ett fint förarbetet och lämnade bollen till Roberto Soriano som avlossade ett skott som styrde via Rodrigo Palacio och in i mål.

Inter skulle komma tillbaka in i matchen en kvart från slutet. Romelu Lukaku höll sig framme på en retur på Lautaro Martinez skott och kunde peta in 1-1 i öppet mål.

Samma firma skulle även lösa en seger för Inter på tilläggstid. Martinez sparkades ner i straffområdet och från elva meter kunde Lukaku säkert sätta dit 2-1 och skjuta tre viktiga poäng till sitt lag.

Inter går nu upp i serieledning i Serie A, två poäng före Juventus. Juve har dock chansen att svara när man möter Torino borta under lördagskvällen.