TV: Lyckad återkomst för Dybala - spelade fram till kvitteringen när Juventus och Roma kryssade

Under lördagskvällen återvände Paulo Dybala till Turin och Allianz Stadium efter att han lämnat Juventus som bosman efter förra säsongen. Argentinaren och Juventus kunde inte komma överens om en kontraktsförlängning, så i stället skrev Dybala på för Roma.

Och det blev en tuff inledning på återkomsten. Efter bara en och en halv minut hade Dusan Vlahovic dundrat in 1-0 till Juventus på frispark, via ribban och in.

Efter 25 minuter hade Juventus en till boll i nät. Manuel Locatelli drog till från distans och bollen letade sig in till 2-0 bakom Rui Patricio i Roma-målet. Efter VAR-granskning dömde domaren bort målet, dock, då Vlahovic tagit bollen med handen i uppbyggnaden till målet.

I stället gjorde Roma matchens nästa mål. Med 20 minuter kvar att spela misslyckades Dybala med en akrobatisk spark och bollen letade sig fram till Tammy Abraham framför öppet mål, varpå engelsmannen enkelt kunde nicka in 1-1-kvitteringen.

Roma var nära att avgöra kort därefter. En Roma-hörna letade sig efter mycket om och men nästan hela vägen in i mål till 2-1, men Juventus-nyförvärvet Arek Milik rensade undan på mållinjen.

1-1 blev slutresultatet och lagen fick dela på poängen. Det blev en lyckad comeback för Dybala till Turin, då han assisterade poängräddaren Tammy Abraham och Roma åkte hem till den italienska huvudstaden med en poäng.

Roma placerar sig nu på tredjeplats i Serie A efter tre omgångar med sju inspelade poäng. Juventus, i sin tur, ligger på sjätte plats med fem inspelade poäng.

Startelvor:

Juventus: Perin - De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro - Miretti, Locatelli, Rabiot - Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

Roma: Patricio - Mancini, Smalling, Ibañez - Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola - Dybala, Pellegrini - Abraham.