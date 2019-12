TV: Maksimovic får syna det gula kortet två gånger på 20 sekunder – som avbytare

Foto: C More.

Nikola Maksimovic var inte nöjd med domaren under lördagen.

Då fick han syna det gula kortet två gånger under loppet av 20 sekunder – som avbytare.

- Han snackar till sig två gula kort från sidlinjen, frågan är vad han är så förbaskad på?, säger C Mores kommentator.