TV: Målet som gör Mertens historisk - bästa målskytten i Napolis historia

Marek Hamsik gick för ett par år sedan förbi Diego Maradona som bäste målskytten i Napolis historia. Nu har slovaken passerats av Dries Mertens.

Strax innan halvtid av kvällens Coppa Italia-semifinal mot Inter satte Mertens 1-1, vilket var hans 122:a någonsin i Napoli - vilket gör honom till den bästa målskytten i klubbens historia.

Se målet i spelaren ovan.

💪 - @dries_mertens14 becomes Napoli's all-time leading goalscorer in all competitions



122 – Dries Mertens (+1)

121 – Marek Hamšík

115 – Diego Maradona#ForzaNapoliSempre #NapoliInter