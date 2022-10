TV: Märkliga scener: Dybala gav Roma seger genom straff - skadade sig i skottögonblicket

Roma tog i förra veckan en tung seger när man reste till Milano och fick med sig en 2-1-seger hem till den italienska huvudstaden från sitt möte med Inter. Under söndagen väntade nästa ligamatch då nykomlingen Lecce kom på besök till Stadio Olimpico.

Då inledde hemmalaget starkt. I den sjätte minuten nådde Chris Smalling högst och nickade in 1-0 för Roma på efterspelet av en hemmahörna. När danske Morten Hjulmand kom in sent i en duell mot Andrea Belotti efter 22 minuter, och visades ut, väntade nog sig många att fler Roma-mål skulle följa – men det var snarare motsatsen som utspelade sig.

I ett stökigt efterspel på en Lecce-hörna i den 39:e minuten dök Gabriel Strefezza upp och rakade in 1-1-kvitteringen för Lecce. Roma såg chockat ut och 1-1 stod sig in i halvtid.

Efter halvtidsvilan agerade José Mourinho. Han bytte in Tammy Abraham och den mer offensiva ytterbacken Leonardo Spinazzola, som ersatte Nicolo Zaniolo och Matias Viña – och kort därefter hade bytet redan betalat av sig.

Tammy Abraham fixade en straff i den 49:e minuten som sedan Paulo Dybala klev fram och säkert förvaltade till 2-1. Hans femte ligamål på åtta matcher. Det var dock oroande scener för Roma-supportrarna efteråt, då Dybala skadade sig i samband med att han la straffsparken. Argentinaren tvingades bryta matchen, haltade av och sågs sedan få behandling på bänken.

Nicola Zalewski var sedan nära på att utöka Romas ledning några minuter senare när polacken fick testa avslut i Lecces straffområde, men Wladimiro Falcone sträckte ut sin fulla längd och tippade ut skottet till en Roma-hörna.

Men några fler stora målchanser än så bjöd inte matchen på. Roma tog en tung 2-1-seger som innebär att man nu hakar på i toppen av Serie A-tabellen. Visserligen ligger "Vargarna" på en femteplats, men det är bara fyra poäng upp till serieledaren Napoli och en poäng upp till Milan som i skrivande stund kniper den fjärdeplatsen.

Startelvor:

Roma: Patricio - Mancini, Smalling, Ibañez - Zalewski, Cristante, Pellegrini, Vina - Dybala, Zaniolo - Belotti.

Lecce: Falcone - Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella - Gonzalez, Hjulmand, Askildsen - Strefezza, Ceesay, Banda.