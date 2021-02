TV: Milan segrade i stormötet – Zlatan utbytt med skadekänning: ”En bristning är inte mysig”

Milan kommer från en tung period med två raka förluster i ligan. Senast i derbyt där laget blev överkört av lokalkonkurrenten Inter. På söndagskvällen väntade ännu ett toppmöte när Milan spelade borta mot Roma.

Direkt skulle svensken få ett gyllene läge att ge Milan ledningen. Roma-målvakten Pau Lopez tog för lång tid på sig med bollen vilket gjorde att Zlatan kunde sno bollen. Svensken försökte sig på att klacka in ledningsmålet, men bollen rullade tätt utanför. Detta skedde minuter efter att Ibrahimovic var inblandad i ett läge där Milan gjorde mål. Dock blåstes det av för offside.

- Milan kunde gjort tre mål redan nu, sa C More-kommentatorn Jesper Hussfelt efter pärlbandet av missade eller bortdömda chanser.

Ett par minuter senare gjorde svensken mål. Men det vinkades av för offside då Ante Rebic passning kom lite sent.

Istället skulle Milan ta ledningen från straffpunkten, men inte genom Ibrahimovic. Franck Kessie klev fram och rullade in 1-0.

Knappt fem minuter in i andra halvlek kom kvitteringen. Roma-mittfältaren Jordan Veretout fick bollen utanför straffområdet, lade den till rätta, och smekte in 1-1.

- Det är ett fantastiskt vackert fotbollsmål, utbrister C More-experten Matias Concha.

Kort därefter blev Ibrahimovic utbytt. Under matchen gick han och tog sig mot ljumsken, vilket kan spela in kring det tidiga bytet.

- Det ser ut att vara en trött ljumske. En bristning är inte mysig när man är 39 år, säger C More-experten Matias Concha, samtidigt som vi fick se svensken lindas låret/ljumsken med ispåse.

Trots det återtog Milan ledningen bara minuter senare genom Ante Rebic. Dessvärre för dem tvingades kroaten utgå, även han med skadekänning, efter 65 minuter.

Matchen slutade 1-2.

Efter matchen pratade Pioli sin offensiva trios situation.

- Ibra, Calhanoglu och Rebic har muskulära problem. Det verkar snarare vara att de är slitna än allvarligare problem. Men de kommer undersökas imorgon, säger tränaren enligt Football-Italia.

Startelvor:

Roma: Pau Lopez - Mancini, Cristante, Fazio - Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola - Pellegrini, Mkhitaryan - Borja Mayoral.

Milan: Donnarumma - Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez - Tonali, Kessie - Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic - Ibrahimovic.

