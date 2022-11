TV: Milan slog Fiorentina efter dramatisk avslutning

Milan hade möjlighet att klättra upp på en andraplats vid seger mot formstarka Fiorentina hemma på San Siro under söndagen. Och det var ett hungrigt hemmalag som klev ut och publiken bjöds på en rivstart.

Fikayo Tomori hittade Olivier Giroud som skarvade fram till succémannen Rafael Leao efter att Nikola Milenkovic lämnade en lucka bakom sig. Öppen gata för portugisen som sprintade ifrån och rullade in ledningsmålet.

- Han behöver inte ens få upp maxfart, det ser nästan ut som att han promenerar in i den farliga ytan. Så här kan inte Fiorentina bedriva försvarsspel om det ska bli poäng den här kvällen. Mycket behärskat avslut, omöjligt för Terracciano, kommenterade C Mores Adam Pinthorp.

Gästerna vaknade sedan till liv. Sex minuter senare spelade Antonin Barak ut till överlappande Cristiano Biraghi som sköt i stolpen. Denne Barak skulle hamna i rampljuset igen inom kort. I den 28:e minuten kom nämligen kvitteringen.

- Det blir till slut ett avslut. En riktningsförändring som ställer Tatarusanu. Starkt där att hålla undan, sa C Mores Adam Pinthortp.

Matchen stod sedan och vägde hela vägen fram till den 91:a minuten då San Siro exploderade. Aster Vranckx lyfte in bollen i straffområdet där Pietro Terracciano trycktes undan och missade sin nedplockning och bollen gick sedan via Fiorentina-backen Nikola Milenkovic in till 2-1.

- Det är så vansinnigt snöpligt för Fiorentina, kommenterade C Mores Adam Pinthorp.

Målet ledde till stora protester från Fiorentina-spelarna och VAR-kontrollerades men det godkändes.

- Det här skulle kunna bli ett oerhört viktigt mål i slutändan när den här serien ska summeras efter 38 lång omgångar. Milan lyckas med minsta möjliga marginal skrapa fram en trepoängare i grevens tid. Kan bli riktigt tunga poäng, summerade Pinthorp.

Trepoängaren innebär att Milan klättrar upp till en andraplats i tabellen, åtta poäng bakom serieledande Napoli.