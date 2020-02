TV: Milan studsade tillbaka efter derbyförlusten – slog Torino efter Rebics nya mål

I Milanoderbyt i förra helgen ledde Milan med 2-0 i paus innan Inter vände till seger med 4-2 i den andra halvleken. Förlusten var Milans första sedan årsskiftet, men under måndagen var laget tillbaka på segertåget när Torino slogs med 1-0.

Milan tog initiativet från start och fick utdelning i mitten av den första halvleken. Samu Castillejo kom loss på högerkanten och slog in bollen till Ante Rebic, som gick in bestämt och tryckte in bollen i bortre hörnet för 1-0. Målet var Rebics sjätte på de senaste sju matcherna.

I den andra halvleken var Zlatan Ibrahimovic ytterst nära att bli målskytt. Efter en kontring hamnade bollen hos svensken som försökte med ett skuret avslut, men bollen smet precis utanför den bortre stolpen.

Milan hade flera chanser till och Samu Castillejo hade ett skott som även det smet precis utanför stolpen. Men målen uteblev åt bägge hållen och Rebics mål räckte till seger. Milan går tack vare de tre poängen segern ger upp på 35 poäng, vilket gör att de har häng på Europaplatserna. Laget är nu på lika många poäng som Hellas Verona, som innehar den sista Europaplatsen, och upp till Atalanta på sista Champions League-platsen är det tio poäng.

Startelvor:

Milan: Donnarumma - Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernandez – Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic – Paqueta, Ibrahimovic

Torino: Sirigu – Lyanco, N’Koulou, Bremer – De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi – Edera, Berenguer - Belotti