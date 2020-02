TV: Milinković-Savić avgjorde stormötet med Inter - hänger på Juventus i toppstriden

Juventus besegrade tidigare under söndagen Brescia och gick därmed upp i ensam serieledning. Därav blev söndagens toppmöte mellan Inter och Lazio extra avgörande. Och det skulle bli en svängig stormatch – men vi tar det från början.

Lazios Sergej Milinković-Savić skulle inledningsvis få matchens första läge. I den sjunde minuten fick mittfältaren en superträff på bollen som gick stenhårt i ribban och ut.

Chanserna skulle fortsätta dugga tätt för hemmalaget, nen istället blev det gästande Inter som fick utdelning först. I den 44:e minuten avlossade Antonio Candreva ett skott som Lazios målvakt Strakosha lämnade retur på. Och vem var där på returen om inte Ashley Young när han dunkade upp bollen i nättaket. Ett mål som fick bortastå att explodera. Inter i ledning efter första halvlek.

Men Lazio och framför allt Ciro Immobile skulle kvittera. Tidigt i andra halvlek föll Circo Immobile efter en knuff från De Vrij och domaren pekade tveklöst på straffpunkten. Ett beslut som även granskades av VAR-domarna. Från elva meter stegade ligans formstarkaste spelare fram – Circo Immobile. En stensäker straff från 29-åringen, hans 26:e fullträff denna säsong.

I 69:e minuten fick Lazio en hörna där Lazios Sergej Milinković-Savić fick, efter lite stök, revansch efter hans superskott i första halvlek. Elegant vände han in och ut på Inters försvarsspelare innan han placerade in ledningsmålet bakom Inters Daniele Padelli på Stadio Olimpico. 2-1 och Lazio hade vänt på matchen. Inter jagade en kvittering där Christian Eriksen kom in i matchen och fick ett läge, men närmare kom inte laget. Lazios 19:e raka seriematch utan förlust var ett faktum.

- De firar som det vore en cupfinal, säger Cmores kommentator Jesper Hussfelt.

I och med Lazios vinst placerar de sig en päng efter serieledande Juventus.

Startelvor:

Lazio: Strakosha - Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony, Caicedo, Immobile

Inter: Padelli - Godín, De Vrij, Škriniar, Candreva, Vecino, Brozović, Barellam Young, Lukaku, Lautaro