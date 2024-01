TV: Mourinho såg rött - efter Hien-tröjdragning

Roma kryssade under söndagskvällen mot Atalanta (1-1) i Serie A. Svensken Emil Holm gjorde 90 minuter för Atalanta, medan landsmannen Isak Hien hoppade in i den 86:e minuten och därmed fick göra debut för sin nya klubb i Italien. Även om Holm var på planen under en längre tid, så var det Hien som hamnade i händelsernas centrum på övertid.

Hien drog, vid en Roma-omställning, i forwarden Romelu Lukakus tröja, vilket gjorde att belgaren föll till marken, men utan att få med sig en frispark. Roma-tränaren Jose Mourinho svarade i sin tur med att gestikulera vilt vid sidlinjen, och fick sedermera rött kort.

- Mourinho blir vansinnig, säger TV4 Play-kommentatorn Christoffer Svanemar i sändningen och fortsätter:

- En tydlig tröjdragning från Hien, och titta på Mourinho. Om det gula kortet var en tidsfråga, så var det röda kortet samma sak. Det var inte första gången, och det är inte sista gången i karriären som Mourinho får syna det röda kortet.

Portugisen fick redan i första halvlek ett gult kort, och kunde sedan alltså inte hålla sig i skinnet med bara ett fåtal minuter kvar av matchen. Efter det röda kortet sjöng Roma-supportrar Mourinhos namn på Stadio Olimpico.

Enligt Football-Italia vägrar både Mourinho, och Roma-spelarna att uttala sig för media efter matchen.

Roma är på åttonde plats, medan Atalanta är på sjätte plats i Serie A.

Samtliga matcher i Serie A sänds på TV4 Play.