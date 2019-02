TV: Nainggolans fullträff räckte för seger - Inter besegrade Ekdals Sampdoria

Inter har under senaste veckan varit i fokus sedan lagets skyttekung Mauro Icardi blev fråntagen lagkaptensbindeln till förmån för Samir Handanovic. Icardi nobbade därefter veckans möte med Rapid Wien i Europa League och fanns inte med i matchtruppen till kvällens ligamöte med Sampdoria med anledning av skadeproblem.

Efter en händelsefattig första halvlek, så visade Inter att laget kan klara sig bra även utan Icardi på planen. Danilo D'Ambrosio gav i den 73:e minuten Milanoklubben ledningen och i den 78:e minuten sköt Radja Nainggolan 2-1 efter hörna.

- Jag hade lite problem tidigare, men jag är fokuserad på att spela fotboll och att göra mitt bästa för laget. Vi vann en tajt match igen, men det viktigaste är att vi vann, säger Nainggolan enligt Football-Italia.

Inter besegrade Sampdoria med samma siffror och Albin Ekdal, som spelade från start och blev utbytt i den 81:a minuten, fick sörja en ny förlust. För Inter var det en viktig seger efter ett antal mindre bra resultat och laget är fortsatt tre i ligatabellen.

Blink and you’ll miss it 😱. It took 73 minutes to find a goal then 3 come at once. 5 minutes after @ddambrosio put the home side ahead, @OfficialRadja does exactly the same.



Catch more @SerieA live on strive https://t.co/uoTcQurTcE#LiveOnStrive #InterSampdoria pic.twitter.com/pdq1o4qnBX