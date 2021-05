TV: Napoli ett steg närmare Champions League efter segern

Napoli jagar Champions League-plats till nästa säsong, och under söndagen ställdes de mot Fiorentina i en livsviktig match eftersom Juventus vann under lördagen.

Det var länge mållöst i matchen, men efter drygt tio minuter i den andra halvleken drogs en Napoli-spelare ned i straffområdet - och efter en lång VAR-granskning dömde domaren straff.

Lorenzo Insigne klev fram från elva meter och missade, men fick tillbaka bollen och kunde lägga in sin egen retur. Målet innebar 1-0. En stund senare skulle även 2-0 komma, då Piotr Zielinski sköt in bollen via en Fiorentina-försvarare.

Segern betyder att de tog sig ett steg närmare Champions League inför nästa år. Vinner Napoli nu sin sista match mot Hellas Verona kommer det spela CL under säsongen 2021/22.

Startelvor:

Fiorentina: Terracciano - Milenkovic, Pezzella, Caceres - Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi - Vlahovic, Ribery

Napoli: Meret - Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj - Fabian Ruiz, Bakayoko - Politano, Zielinski, L Insigne - Osimhen