TV: Napoli krossade Juventus - Osimhen blev tvåmålsskytt

Napoli tog under fredagskvällen emot Juventus i ett stormöte i Serie A. Luciano Spallettis manskap hade chans att rycka i tabellen, och tog i slutändan vara på möjligheten.

Napoli inledde lovande och tog redan i den 14:e minuten ledningen, då Chvitja Kvaratschelia först slog till med en konstspark mot mål, och sedan fick se Victor Osimhen nicka in returen i nät till 1-0.

- Han har fått kritik för att inte komma fram i de stora matcherna, men nu bevisar han att han också kan göra mål mot de stora lagen, sa C Mores expert Henok Goitom.

Napoli fortsatte sedan att trycka på, och i den 39:e minuten spelade Osimhen fram Kvaratschelia till 2-0. Där och då var det stor glädje i Napoli-lägret, men bara tre minuter senare reducerade Angel Di Maria med ett välplacerat avslut.

ANNONS

Andra halvan av matchen bjöd också på målchanser, och åter klev Kvaratschelia och Osimhen fram för hemmalaget till det som i slutändan blev en förnedrande seger.

Kvaratschelia spelade i den 55:e minuten fram Amir Rrahmani till 3-1, och assisterade tio minuter senare Osimhen, som nickade in sitt andra mål för kvällen och 13:e för säsongen till 4-1. Därefter kontrollerade Napoli matchen, och utökade sedermera till 5-1.

Napoli bärgade därmed en storseger, samtidigt som det var lagets sjunde raka hemmaseger i Serie A. Det är därmed första gången som storklubben radat upp så pass många hemmasegrar sedan säsongen 1989/1990.

- Det var slakt deluxe av Napoli, säger C Mores expert Astrit Ajdarevic efteråt.

Samtidigt är det första gången som Juventus släppt in fem mål i en match sedan 5-1-förlusten mot Pescara den 30 maj 1993 i Serie A. Inför i kväll hade Juventus dessutom inte släppt in mål på åtta ligamatcher och hade bara släppt in sju mål under hela säsongen.

ANNONS

Napoli toppar nu tabellen med tio poäng ner till tvåan Milan, som har en match färre spelad, och Juventus på tredje plats i Serie A.

Startelvor:

Napoli: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Osimhen, Kvaratschelia.

Juventus: Szczesny - Danilo, Bremer, Sandro - Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic - Di Maria, Milik.