TV: Olsens Roma föll ihop - tappade 3-0-ledning till kryss

Roma, med Robin Olsen i startelvan, ställdes i eftermiddag mot Atalanta på bortaplan i Serie A. Det blev en svängig drabbning, där Roma först kopplade grepp om matchen.

Edin Dzeko gav redan i den tredje minuten Roma ledningen, läckert framspelad av Nicolo Zaniollo som stod för en bröstpassning. Lite senare i första halvlek höll sig Dzeko framme igen till 2-0 och sju minuter senare, i den 40:e minuten utökade Stephan El Shaarawy till 3-0. Trots att Atalanta reducerade till 3-1 före halvtid, så trodde nog många Roma-fans på en relativt bekväm resa till tre poäng i andra halvlek.

Men så blev det inte. Atalanta reducerade i den 59:e minuten till 3-2 och hade i den 70:e minuten chans för kvittering. Hemmalaget blev tilldelat straff efter VAR, men Duvan Zapata sköt högt över mål. En minut senare fick anfallaren revansch och rullade in kvitteringen bakom en något stillastående Robin Olsen i mål.

Romma tappade därmed 3-0 till 3-3 och är kvar på femteplats i ligatabellen. I Atalanta satt förra helgens svenske Serie A-debutant Dejan Kulusevski på bänken i hela matchen. Hans lag är nu placerat på sjundeplats i Serie A.

