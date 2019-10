TV: Petad och utlånad - nu ställs Olsen mot Roma: "En speciell match"

Sveriges landslagsmålvakt Robin Olsen, 29, var under första halvan av förra säsongen ordinarie i Roma, men blev sedan petad och inför den här säsongen utlånad till ligakonkurrenten Cagliari för att få chans till speltid i Serie A. Efter fem raka ligamatcher och en hållen nolla ställs svensken under söndagen för första gången mot Roma på förra hemmaarenan Stadio Olimpico i Rom.

TV4 har träffat Olsen inför den speciella matchen. Målvakten berättar att han försöker att hålla fokus på matchen, i stället för saker runt omkring planen.

- Det är klart att det är en speciell match för mig. Det ska man inte hymla om. Jag kommer från Roma och är utlånad därifrån, så det är klart att det blir speciellt att komma till sin gamla hemmaplan, men när domaren väl blåser igång är det en helt vanlig match, där du är så pass fokuserad att det inte finns tid och plats i hjärnan att tänka på något annat, säger målvakten till TV4.

Olsen menar också att han går in till matchen som att det vore vilken match som helst.

- Jag är lika motiverad oavsett vem vi möter. Jag har mina rutiner som jag går efter och som gör att jag behåller lugnet i alla situationer, oavsett motstånd, oavsett var vi spelar. Om jag hade gått och tänkt på det för mycket hade det inte gynnat mig alls, säger målvakten.

- Ena dagen kan du spela på en mindre arena mot ett mindre bra motstånd, medan du nästa vecka kan spela på en gigantisk arena mot ett topplag. Om du går och tänker på alla omständigheter runt omkring tror jag att det hade blivit för mycket för mig. Därför går jag in i min bubbla under matcherna, försöker att köra mitt eget spel och låta allt runt omkring vara, fortsätter han.

TV4: Hur känner du att du har hanterat situationen fram till nu med året i Roma? Känner du någon bitterhet över något?

- Nej, nej, absolut inte. Det blev som det blev. Jag tar med mig ett års erfarenhet från Italien och den italienska ligan till den här nya säsongen. Det är bara att se fram emot. Det är klart att jag alltid vill spela matcher, men på den här nivån måste du verkligen kämpa för det också. Du vill alltid spela matcher.

Matchen börjar klockan 15.00 under söndagen och sänds på C More Live 5 och streamat på cmore.se.