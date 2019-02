TV: Piateks succé fortsätter - målskytt i Milan-seger

Inför årets säsong visste inte många vem Krzysztof Piatek var. Den polske anfallaren anslöt till Genoa i somras från Cracovia Krakow och succén blev omedelbar. På sina sju första matcher i Serie A svarade polacken för nio mål och i vintras såldes han till Milan, där han har fortsatt producera.

I dag kom andra målet i Milan-tröjan i ligasammanhang när laget slog tillbaka Cagliari på hemmaplan med 3-0. Piatek gjorde lagets sista mål, i mitten av andra halvlek, och han ligger nu på fjärde plats i Serie A:s skytteliga. Bara Cristiano Ronaldo, Duvan Zapata och Fabio Quagiarella har nätat fler gånger.

Milan ligger på fjärde plats i Serie A.

4 in 4 for Krzysztof Piątek! A great start to his @acmilan career! 3-0.



