TV: Rebic poängräddare för Milan - Juventus fortfarande segerlöst i Serie A

Juventus har haft en tung inledning på säsongen i Serie A och under söndagskvällen kom Milan på besök för stormöte. Då skulle man få en drömstart på matchen.

På en Milan-hörna i den fjärde minuten nickade Theo Hernandez bollen fel i andra vågen, varpå Paulo Dybala tog bollen och frispelade Alvaro Morata. Det blev en löpduell mellan Morata och Hernandez, som den förstnämnde vann och lättade in 1-0 över Mike Maignan i Milan-målet.

Milan jagade en kvittering under den resterande delen av första halvlek, men lyckades inte skapa några tillräckligt bra chanser. Mitt i jakten fick man dessutom försvarkuggen Simon Kjaer skadad, då dansken såg ut att få en sträckning i låret i en löpduell med Morata. In i Kjaers ställe kom den unge fransmannen Pierre Kalulu.

I den andra halvleken fortsatte Milan att jaga en kvittering, samtidigt som Juventus hotade på kontringar. Men till slut skulle Milan göra matchens nästa mål. På en hörna i den 76:e minuten hittade Sandro Tonali pannan på Ante Rebic - som nickade in 1-1 vid den bortre stolpen. Ett mål som hade hängt i luften, då Milan pressat Juventus hårt under perioden före målet.

Rebic var sedan nära på att göra 2-1 kort därefter, då Milan stått för en snabb omställning och kontrat. Avslutet från nära håll gick dock över målet.

Även Juventus var nära på att göra 2-1. På en hörna från Federico Chiesa i den 85:e minuten nickades bollen ner till nyförvärvet Moise Kean som fick skottläge från nära håll. Kean sköt, men bollen gick strax utanför.

Det bästa läget skulle dock inhoppande Kalulu få. Hernandez frispelade fransmannen som kom en mot en med Wojciech Szczesny och sköt - men polacken stod för en räddning i yttersta världsklass och styrde ut bollen till en hörna.

Det var matchens sista heta målchans och det blev inga fler mål i matchen. 1-1 blev slutresultatet och Milans första poängtapp för säsongen var ett faktum. De rödsvarta från Milano ligger nu på delad förstaplats, med tio poäng efter de inledande fyra matcherna, tillsammans med lokalrivalen Inter. Dock har Inter bättre målskillnad och kniper förstaplatsen.

- Vi inledde inte matchen väl, men vi reagerade och gjorde sedan en bra match. Nu tittar vi framåt på nästa match, säger Milan-kaptenen Alessio Romagnoli till DAZN och fortsätter:

- Det här är definitivt en av de bästa Milan-trupperna vi haft så länge jag varit hos klubben (sedan 2015), men vi måste förbli koncentrerade och komma ihåg att det är en lång väg kvar att vandra.

Juventus, i sin tur, ligger på 18:e plats i tabellen med två poäng efter de inledande fyra matcherna. Det vill säga på nedflyttningsplats, utan att ha vunnit en match i Serie A ännu. Därmed är årets säsonginledning den sämsta Juventus haft sedan säsongen 1961-62.

Startelvor:

Juventus: Szczesny - Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Bentancur, Locatelli, Rabiot - Cuadrado, Dybala, Morata.

Milan: Maignan - Tomori, Kjaer, Romagnoli, Hernandez - Kessie, Tonali - Saelemaekers, Diaz, Leao - Rebic.

