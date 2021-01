TV: Roback sätter första målet i Milan - se målet här

Emil Roback värvades av Milan i somras. Svensken lämnade då Hammarby och flyttade till Hammarby. Övergången har enligt italiensk media rapporterats gå omkring 15,8 miljoner kronor.

Roback imponerade under försäsongen med A-laget, men när tävlingssäsongen drog igång inledde svensken med Milan U18 lag. Han skadade sig i Primavera-premiären och har inte spelat många matcher sedan dess. U18-serien har inte spelats under pandemin, och Roback har därför inte missat många matcher.

Under lördagen spelade Milans U18-laget mot Lazios U18, och då slog svensken till. 17-åringen bröt in från vänsterkanten och la in bollen lågt under målvakten med sin vänsterfot. Matchen slutade 3-0 till Milan.

Se målet i spelaren nedan.