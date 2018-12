TV: Roma studsade tillbaka - Zaniolo satte läcker chipp

Roma föll senast mot Juventus - trots storspel av Robin Olsens. Nu ställdes den italienska huvudstadsklubben mot Sassoulo - och då studsade man tillbaka.

Robin Olsen, som startade i vanlig ordning mellan stolparna. Fick se sitt lag ta ledningen redan efter åtta minuter då Diego Perotti förvaltat en straff på allra bästa sätt. En dryg kvart efter ledningsmålet utökade den tjeckiska anfallaren till 2-0.

Roma fortsatte att trycka på i den andra halvleken och i den 60:e minuten höll sig Nicolo Zaniolo framme och chippade läcker in 3-0. Det såg ut att bli matchens sista mål, vilket skulle inneburit en hållen nolla för Robin Olsen. Men i den 89:e minuten ryckte sig Khouma Babacar loss och rullade dit slutresultatet 3-1.

Segern innebär att Roma hänger på lagen i striden om Europaplatser och klubben placerar sig nu på sjundeplats och har fyra poäng upp till Lazio, som ligger fyra.

