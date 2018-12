TV: Roma vände efter Olsens jätteblunder – bröt negativ trend i Serie A

Robin Olsens Roma har fått en tuff inledning på säsongen i Serie A. Laget är sedan tidigare klart för åttondelsfinal i Champions League, men har hackat i ligan och hade inför kvällens möte med Genoa tre raka matcher utan seger i Italien. Det resulterade i en annorlunda stämning före och under inledningen av matchen på Stadio Olimpico.

Roma fick inför avspark ta emot burop från hemmafansen och under matchens första minuter, så valde även lagets ultras-supportrar att inte sjunga fram laget. Det följdes av ett än värre läge för laget i första halvlek.

Robin Olsen stod i den 17:e minuten för en jätteblunder, då han inte lyckades fånga in ett lågt långskott av Oscar Hiljemark och i stället släppte bollen mellan benen. Bollen rullade sakta mot mållinjen och Olsen var nära att få undan bollen, men fick i stället se Krzysztof Piatek hinna före med foten i mål till 1-0 för bortalaget.

Roma replikerade därefter till 1-1 genom mittbacken Federico Fazio, men fick inte fira särskilt länge. Hiljemark dök två minuter senare upp i straffområdet efter hörna och slog till på volley, framnickad av Sandro, till 2-1. Matchen svängde sedan vidare och Justin Kluivert såg till att lagen gick till halvtidsvila till 2-2.

I andra halvlek fick matchen ett femte mål. Bryan Cristante höjde farten i ett anfall genom att spela bollen till Kluivert som nickade fram honom i straffområdet till 3-2. Trots det tappade inte matchen fart. Båda lagen fortsatte att trycka på framåt och i slutet av matchen hade både Cristiante ett skott i virket och Goran Pandev ett avslut strax över mål.

Men Roma red till slut ut stormen och tog en blytung seger med 3-2 i Serie A.

- Det viktigaste var resultatet och vi ville som alltid vinna som ett lag. Vissa stunder kan du vinna och förlora, men laget siktar alltid på att vinna. Vi ger alltid allt vi har, säger Roma-backen Federico Fazio enligt Football-Italia.

- Jag måste berömma killarna för hur de hanterade att spela under en surrealistisk atomsfär. Det var inte enkelt och det går fortfarande att se att vi är ett lag som är på väg. Vi har bättre insatser (i oss), men vi tog poängen, säger Roma-tränaren Eusebio Di Francesco enligt Football-Italia.

Olsen och hans manskap lyfte därmed till en sjätteplats i ligatabellen och har nu två poäng upp till Milan på fjärdeplats, som innebär spel i Champions League nästa säsong. Däremot har både Milan och femman Lazio en match mindre spelad i ligan.

