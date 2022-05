TV: Romas fiasko - tappade poäng hemma mot jumbon

Roma spelar för att kvala in till Europa League-gruppspelet i höst och var ute efter en planenlig seger hemma mot tabelljumbon Venezia under lördagskvällen. Då tog gästerna en chockartad ledning på Stadio Olimpico när David Okereke nickade in 0-1 redan efter 47 sekunders spel.

Lorenzo Pellegrini prickade ribban med en frispark i den 19:e minuten innan Venezia-spelaren Sofian Kiyine tappade huvudet fullständigt efter en halvtimmes spel. Kiyine utdelade en spark i skrevet på Pellegrini - utan att bollen ens var i närheten.

- Det där kan du (Kiyine) prata hur länge du vill om. Du kommer nog inte lyckas övertala någon om att du försökte göra något annat än det vi såg på bilderna. Totalt hjärnsläpp från Kiyine, säger C Mores kommentator Christoffer Svanemar.

Det dröjde ända till den 76:e minuten innan Eldor Shomurodov kvitterade till 1-1 när han dunkade upp en retur i nättaket med Romas 32:a skott mot mål i matchen.

Belägringen fortsatte i slutminuterna, men redan nedflyttade Venezia höll undan och fick med sig en poäng efter fyra ramträffar och totalt 46(!) skott mot mål från Roma.

José Mourinhos mannar riskerar att missa Europa-spel helt och hållet genom sin Serie A-placering, men är samtidigt framme i final av Europa Conference League mot Feyenoord den 25 maj. En titel där ger en plats i Europa League i höst.