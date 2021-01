TV: Ronaldo hade show i Juventus seger - upp i ensam skytteligatopp

I sista ligamatchen 2020 föll Juventus med klara 3-0 hemma i hatmötet med Fiorentina. I år 2021:s första hemmamatch ställdes man i kväll mot Udinese hemma på Juventus Stadium.

I den sjätte minuten hade Juventus en bra chans att ta ledningen när Aaron Ramsey avslutade ett inlägg från nära håll i straffområdet, men Juan Muso i Udineses mål kunde rädda.

I minut 10 hade Udinese sedan en boll i mål, men målet dömdes efter VAR-granskning då bollen tog på en Udinese-spelares arm i anfallet som ledde fram till målet.

Istället var det Juventus som skulle göra matchens första mål. På passning från Ramsey tog sig Cristiano Ronaldo in i straffområdet och pangade in 1-0 distinkt.

I upptakten av den andra halvleken spelade Ronaldo sedan fram Federico Chiesa med en fin genomskärare, där 23-åringen fri med målvakten kunde sätta 2-0.

Bara minuterna senare hade Aaron Ramsey en boll i mål, men målet dömdes bort på grund av att bollen tagit på walesarens arm i samband med situationen.

70 minuter in i matchen skulle Ronaldo sedan själv sätta 3-0 efter en snabb kontring, då han fri med målvakten rullade in bollen med vänstern. De båda målen gör att Ronaldo nu återigen ensam toppar Serie A:s skytteliga. Portugisen har nu gjort 14 mål, två fler än Inters Romelu Lukaku.

Dessutom innebar Ronaldos mål att han nu är den spelare som gjort flest mål i sin professionella karriär, enligt Goal. Portugisen toppar listan på 758 mål och passerade därmed Pelé som noterats för 757.

Udinese hade flera chanser att näta i den andra halvleken, då man träffade ribban två gånger, men det skulle dröja till minut 90 innan man spräckte målnollan då Marvin Zeegelaar satte ett tröstmål till 1-3, vilket såg ut att bli slutresultatet - men i de sista sekunderna spikade Paulo Dybala slutsiffrorna till 4-1 för Juventus.

Dejan Kulusevski fick inleda matchen på bänken, men byttes in i minut 74 mot Aaron Ramsey.

Segern gör att Juventus just nu ligger på femte plats i Serie A, men med en match mindre spelad än flera av toppkonkurrenterna. Udinese ligger kvar på 13:e plats.

Juventus Rodrigo Bentancur till DAZN enligt Football-Italia:

- Vi började inte matchen med rätt inställning och släppte in det där målet som tur var dömdes bort för hands.

- Efter halvtid gjorde vi det bättre och till slut förtjänade vi segern. Men vår inställning var sämre i slutet och vi släppte in ett mål.

I nästa omgång reser Juventus till San Siro för att möta Milan, en match som spelas på onsdag och kan ses på C More Fotboll samt streamas på cmore.se/sport.

Startelvor:

Juventus: Szczesny - Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro - Chiesa, McKennie, Betancur, Ramsey - Dybala, Ronaldo.

Udinese: Musso - Bonifazi, De Maio, Samir - Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar - Lasagna, Pussetto.