TV: Ronaldo hjälte igen - straffade Lazio sent

Juventus hade i kväll chans att utöka serieledningen i Serie A, då tvåan Napoli kryssade i går mot Milan på San Siro. Men kvällens möte med Lazio blev nog något annat än Juventus tänkte sig, då Rom-laget tryckte på ordenligt mot Turinklubben.

Lazio hade i första halvlek flera chanser för ett ledningsmål. Marco Parolo pressade Wojciech Szczesny till en jätteräddning, medan Daniele Rugani senare fick rensa undan en boll på mållinjen. Det var i stället först i den 59:e minuten som laget fick utdelning, då Emre Can var olycklig och nickade in en hörna i eget mål.

Men Juventus lyfte sig än en gång. Försvararen Joao Cancelo placerade i den 74:e minuten in en retur i mål och i den 88:e minuten avgjorde Cristiano Ronaldo mötet från straffpunkten till 2-1-seger för Turinklubben. Det var även portugisens 15:e ligamål den här säsongen, vilket innebär att han nu är delad tvåa i skytteligan med Duvan Zapata och ett mål bakom Sampdorias Fabio Quagliarella.

Juventus bärgade därmed femte raka segern och ryckte i ligatoppen. Nu har laget elva poäng ner till Napoli på andraplats i Serie A.

