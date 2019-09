TV: Ronaldo nätade när Buffon nådde milstolpe - Juventus tog tredje raka segern

Gianluigi Buffon vände tillbaka till Juventus inför säsongen efter ett år i Paris Saint-Germain. Inledningsvis har han varit backup till Wojciech Szczęsny, men i mötet Hellas Verona fick Buffon stå och han fick även förtroende från start i mötet med Spal under lördagen. Då nådde också målvakten en milstolpe. Veteranen är nu den italienaren som gjort flest matcher på klubblagsnivå. Buffon klev om Paulo Maldini med ynka en matcher och står nu noterad för 903 framträdanden på klubblagsnivå. Buffon fick också fira milstolpen med seger och hållen nolla.

Första halvlek i mötet gick mot 0-0. Men efter ett intensivt Juventus-tryck kunde Miralem Pjanic bryta dödläget precis före halvtid. Mittfältaren fick bollen vid straffområdeskanten och vred in ledningsmålet bakom Spal-målvakten Etrit Berisha med en läcker volley.

Ställningen stod sig länge, men med dryga tio minuter kvar av matchen utökade Juventus sin ledning. Paulo Dybala skickade in ett inlägg in i straffområdet och där befann sig Cristiano Ronaldo, som nickade in 2-0.

Ronaldos mål blev matchens sista och Juventus har nu tagit tre raka segrar i ligan. Juventus har nu spelat ihop sexton poäng på sex matcher. Spal ligger i botten av Serie A med tre poäng på sex matcher.

Startelvor:

Juventus: Buffon - Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Matuidi - Pjanic, Khedira, Raboit, Ramsey - Dybala, Ronaldo

Spal: Berisha - Tomovic, Vicari, Sala - Reca, Murgia, Missiroli, Valdifiori, Igor - Petagna, Moncini