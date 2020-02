TV: Ronaldo slog till mot Spal - och visar upp imponerande siffror

Cristiano Ronaldo missade den förra Serie A-omgången mot Brescia. Men när Juventus under lördagen ställdes mot Spal på bortaplan var han tillbaka. Och portugisen fortsätter leverera.

I den 39:e minuten skickade Juan Cuadrado in ett inlägg i straffområdet. Där befann sig Cristiano Ronaldo och rakade in 1-0. Det var portugisens 16:e mål på hans elva senaste framträdandena och den bedriften, att göra mål i elva raka matcher, har bara två Serie A-spelare lyckats med tidigare - Gabriel Batistuta och Fabio Quagliarella, enligt statistiktjänsten Gracenote.

I matchens andra akt utökade Juventus efter ett läckert chippmål av Aaron Ramsey.

Spal skapade dock nerv i matchen. Med dryga 25 minuter fick laget straff efter en rörig VAR-granskning. Från elva meter var sedan Andrea Petagna klinisk och satte dit 2-1.

Men Juventus höll därefter undan och vann.

I och med segern har Juventus fyra poäng ned till tvåan Lazio, som har en match mindre spelad. Spal ligger alltjämt sist.

