TV: Ronaldo stor hjälte för Juventus - upp i skytteligatopp i Serie A

Under måndagen ställdes Juventus mot Crotone i Serie A, där Dejan Kulusevski spelade från start i Turinlaget. Detta då han bildade anfallspar tillsammans med Cristiano Ronaldo – som skulle bli matchens förgrundsfigur.

Knappt 40 minuter in i matchen skickade Alex Sandro in ett inlägg från vänster som Ronaldo distinkt nickade in fram till 1-0 för Juventus. Och innan första halvlek var slut dubblade Ronaldo Turinlagets ledning.

Efter att först ha testat avslut från distans fyllde Ronaldo på i offensivt straffområde och på ett inlägg från vänster visade portugisen på fin spänst när han nickade in 2-0.

- Det är inte klokt, kommenterade Jesper Hussfelt i C Mores sändning.

Målen var nummer 17 och 18 för Ronaldo vilket innebär att han nu toppar skytteligan i Serie A, ett mål före Inters Romelu Lukaku.

I andra halvlek kunde Weston McKennie fastställa slutresultatet till 3-0 för Juventus. Detta då han tryckte in bollen från nära håll efter en hörna.

- Vi började en aning nervöst och det är möjligt att förlusten senast (mot Porto i Champions League) påverkade oss. Sedan hjälpte målen oss och vi blev mer avslappande, säger Juventus tränare Andrea Pirlo till italienska Sky enligt Football-Italia.

Han fortsätter:

- Resten av matchen klarade vi av bra. Starten var inte den bästa men det viktigaste var att få med oss tre poäng.

Hur gick det för Dejan Kulusevski då? Han utmärkte sig inte nämnvärt och blev utbytt med kvarten kvar att spela.

Lagens startelvor:

Juventus: Buffon - Danilo, Demiral, De Ligt, Sandro - Chiesa, Bentancur, Ramsey, McKennie - Ronaldo, Kulusevski

Crotone: Cordaz - Pedro Pereira, Magallan, Golemic, Luperto - Messias, Molina, Vulic, Reca - Ounas, Di Carmine