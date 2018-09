TV: Ronaldo tvåmålsskytt för Juve - första målen i Serie A

Det tog drygt tre och en halv match. Men nu har så Cristiano Ronaldo presenterat sig för Serie A-publiken. Värvningen från Real Madrid spräckte på söndagen sin målnolla i mötet med Sassuolo - och får man tro statistiksajten Squawka krävdes det 27 skott och 320 minuter innan det första målet kom.

Det var långt ifrån det vackraste eller mest spektakulära målet i portugisens karriär, snarare tvärtom. Ronaldo höll sig framme efter en retur efter nick - och petade enkelt in bollen i mål från uppskattningsvis en halvmeter.

En kvart senare var det dags igen. Ronaldo fick bollen till vänster i straffområdet och med ett distinkt avslut hittade portugisen det bortre hörnet.

Sassuolo fick in en reducering under matchens slutminut, genom Khouma Babacar, men närmare än så kom man inte.

Cristiano Ronaldo gjorde tre mål i Sporting, 84 under sin tid i Manchester United, 311 i Real Madrid - och nu har han alltså gjort sina två första i Juventus.

Juventus har nu tagit fyra raka segrar i ligaspelet.

Nedan ses Ronaldos första mål i Juventus-tröjan.

