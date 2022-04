TV: Salernitana tog historisk seger - tränare viftade med sko mot sin spelare

Läget såg hopplöst ut för Salernitana i botten av Serie A-tabellen när Davide Nicola tillträdde som tränare i mitten av februari. Efter tre kryss och fyra förluster såg det knappast bättre ut, men nu har Nicola fått fart på Salernitana - rejält.

Under lördagen kom lagets tredje raka seger i ligaspelet när Fiorentina slogs tillbaka med 2-1 på hemmaplan. Det är första gången någonsin som Salernitana vinner tre raka matcher i Serie A, enligt statistiktjänsten Opta.

Men det var inte bara segern i sig som skapade uppmärksamhet. Vid ett tillfälle i första halvlek tog sig Nicola av sin ena sko och "hotade" med att kasta den mot sin egen spelare Luca Ranieri, enligt Football-Italia. Detta efter att Ranieri gjort ett misstag och tillåtit en kontring.

Se situationen med Nicola i tweeten nedan.

3 - Salernitana have won three games in a row for the first time in their Serie A history. Powerful.#SalernitanaFiorentina pic.twitter.com/0VpF5j2zz2