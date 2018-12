TV: Sen straff avgjorde när Milan vände mot Parma

Parma har gått bra i Serie A och hade chansen att gå om Milan på femteplatsen om de slog de rödsvarta på bortaplan.

Parma tog också ledningen, när Roberto Inglese fem minuter in i andra halvlek nickade in en hörna från Matteo Scozzarella.

Men Milan svarade snabbt genom Patrick Cutrone fem minuter senare, som uppfattade en styrning och kunde slå till på volley för kvitteringsmålet.

Milan fick sedan straff med tjugo minuter kvar när Alessandro Bastoni fick ett inlägg på armen. VAR tillkallades och domaren blåste straff för Milan. Franck Kessie tog kyligt hand om den och satte den vid högra stolpen när målvakten kastade sig åt fel håll.

Milan höll undan i matchen och därmed också i tabellen, där de för tillfället också går om Lazio och är uppe på en fjärdeplats.

.@acmilan take the lead thanks to an unstoppable penalty from Franck Kessie!



Watch the second half live on Strive: https://t.co/uoTcQurTcE#LiveOnStrive #MilanParma pic.twitter.com/mI3kuZ6S2u