TV: Storspel av Olsen i comebacken - gjorde flera jätteräddningar

Efter att ha missat två matcher för Roma på grund av en vadskada var Robin Olsen på måndagskvällen tillbaka mellan den italienska huvudstadsklubbens stolpar.

Några tecken på ringrostighet syntes inte – snarare tvärtom.

Den svenske landslagsmålvakten stod för flera kvalificerade räddningar och räddade sitt lag flera gånger om. Bara under den första halvleken tog svensken ett avslut nere vid stolproten – och han stod dessutom för ett par fina benparader efter avslut från nära håll.

”Han är avgörande vid två tillfällen”, skrev klubben på sitt Twitterkonto i paus.

I den andra helveken, kort efter att hemmalaget tagit ledningen på straff genom Aleksandar Kolarov, stod svensken på nytt för en fin räddning, den här gången avstyrde han Andrea Poli.

Till slut fick dock Olsen ge vika, men just målet kunde han inte göra så mycket åt. Nicola Sansone fick ostört vandra in i straffområdet och från i höjd med straffpunkten placerade han enkelt in reduceringen till 2-1, vilket också blev slutresultatet. Romas 2-0 gjordes av Federico Fazio på volley.

I Bologna spelade Filip Helander, som orsakade straffen, från start, dessutom fick Mattias Svanberg hoppa in.